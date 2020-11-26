Анадырь, 26 ноября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В арбитраж Чукотского автономного округа поступил крупный финансовый иск АО «Чукотэнерго». Ответчиком в деле, которое пока остаётся без движения, выступает ООО «Туймаада-Уголь». С компанией планируют расторгнуть контракт на поставку угля и взыскать аванс за недопоставленное топливо, передаёт ИА REGNUM.

Каменный уголь

Иск от АО «Чукотэнерго» поступил в суд 18 ноября 2020 года, и в деле фигурировала сумма 32 224 197,6 рубля. Иск был оставлен без движения до 15 декабря 2020 года из-за недочетов, но 25 ноября 2020 года истец подал недостающие материалы. Дата слушаний пока не назначена.

«Чукотэнерго» требует «расторгнуть договор поставки угля №1/2019 от 24.05.2019 года», взыскав с «Туймаада-Уголь» «стоимость за недопоставленный уголь в размере 21 482 798,4 рубля, неустойку в размере 10 741 399,2 рубля».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в Якутии в декабре 2014 года для оптовой торговли топливом. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, владельцы — АО «Зырянский угольный разрез» (51% доли) и Юрий Цивка.