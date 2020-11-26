Москва, 26 ноября, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, в России после регистрации начинаются клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

В настоящее время начат набор добровольцев. Всего планируется отобрать 4 тыс. добровольцев, из которых 3 тыс. будут допущены до проведения исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года.

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