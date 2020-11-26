Токио, 26 ноября, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга желает как можно скорее лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство Kyodo.

内閣官房内閣広報室 Ёсихидэ Суга

О намерениях главы японского правительства заявил депутат от Партии возрождения Мунэо Судзуки, который курирует вопросы диалога между Токио и Москвой.

«Я хотел бы тщательно продумать график с целью скорейшего проведения этих встреч», — заявил он.

При этом Суга считает, что 2021 год является очень важным для отношений Японии и России, так как в этом году будет отмечаться 65-летняя годовщина подписания Совместной советско-японской декларации.

Также японский премьер-министр намерен встретиться с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, которого американские СМИ считают победившим на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о заинтересованности японской стороны в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что все прежние соглашения между Москвой и Токио остаются в силе.