Иркутск, 26 ноября, 2020, 07:52 — ИА Регнум. С бывших топ-менеджеров обанкроченной страховой компании «Ангара» конкурсный управляющий требует свыше 1,8 млрд рублей, которые фигурируют как убытки. Дата заседания арбитража Иркутской области пока неизвестна, передаёт ИА REGNUM.

Sam Yurface Убытки

С Александра Романенко, Ларисы Фроловой, Александра Кондратенкова, ООО «Экспертно-Финансовая инвестиционная компания» из Москвы и АО «Страховая компания «ОПОРА» из Рязани требуют выплаты 1 854 822 758,88 рубля.

Свои претензии госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» — управляющий страховой фирмы обосновала тем, что в ходе конкурсного производства установлено — контролировавшими ООО лицами «совершались действия по существенному увеличению объема обязательств ООО «СК «Ангара» в отсутствие встречного предоставления в виде реальной передачи активов».

Напомним, лицензия у страховой компании отозвана 28 марта 2019 года, а банкротом она признана в июле 2019 года. За период конкурсного производства с 22 июля 2019 года по 30 сентября 2020 года общее количество установленных требований кредиторов составило 2384, общая сумма — более 271,5 млн рублей. Без уголовных дел не обошлось. В мае 2019 года временная администрация направила в МВД материалы «о наличии в действиях руководителей и собственников страховой организации признаков преступлений», предусмотренных пятью статьями УК РФ, которые выразились в хищении имущества «под видом совершения сделок с ценными бумагами», воспрепятствовании деятельности временной администрации, злоупотреблении полномочиями, а также возможном преднамеренном банкротстве. По делу идёт доследственная проверка, а в феврале—мае 2020 года АСВ отправило в МВД ещё ряд материалов по факту хищений под видом заключения договора мены векселей, сделок с ценными бумагами.