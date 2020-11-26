Чебоксары, 26 ноября, 2020, 07:21 — ИА Регнум. В России продолжаются открытые творческие конкурсы, посвящённые увековечению памяти о строителях оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. До 10 декабря в Чувашии принимаются варианты логотипов, лучший из которых станет символом народного подвига в тылу и будет использоваться в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Победитель получит 500 тыс. рублей. До 15 февраля будет идти федеральный конкурс по разработке мемориала «Строителям безмолвных рубежей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru 28 октября 2020 год, Марпосадский район Чувашии. Реконструкция начала строительства оборонительных рубежей

В Чувашии продолжается приём проектов логотипа и брендбука в рамках Года трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Он стартовал 28 октября 2020 года и будет отмечаться в течение двух лет, а его творческим символом станет логотип: его будут использовать как часть праздничной и событийной атрибутики в афишах и сувенирной продукции. Проекты по разработке логотипа принимают до 10 декабря.

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Логотип должен не только отражать самое масштабное народное строительство в Чувашии и трудовой героизм земляков, но и быть «понятным, узнаваемым», «характеризоваться оригинальностью замысла и содержательностью, графической и композиционной выразительностью, удобочитаемостью и запоминаемостью, эстетической привлекательностью и отсутствием типовых решений».

Принять участие в творческом конкурсе может любой желающий, в том числе группа авторов. Автор лучшего логотипа Сурского рубежа получит полмиллиона рублей.

Кроме того, до 15 февраля будут принимать работы по проекту федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который проводится при поддержке Министерства культуры России общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» (РВИО). Мемориальный комплекс будет воздвигнут в Козловском районе Чувашии в 2021 году и будет посвящён женщинам и подросткам, которые в 1941—1942 годы без выходных дней и в лютые морозы копали рвы и окопы, долбя окаменевшую землю. И хотя мемориал будет построен в Чувашии, он станет символом массового героизма за линией фронта для всей России.

В РВИО отмечают, что в России много памятников посвящено военному подвигу, но «героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чебоксарах состоялось открытие Года трудового подвига, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Данное решение принято главой Чувашии Олегом Николаевым для увековечения народного подвига в тылу и приурочено к 80-летию со дня начала строительства оборонительных рубежей.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в 1941 — 1942 годах, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. На стройку было направлено 170 тыс. человек, что на тот момент составляло треть трудоспособного населения Чувашии, одномоментно окопы рыли до 110 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу.