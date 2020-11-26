Тамбов, 26 ноября, 2020, 06:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области на пороховом заводе планируют реализовать первый в России инвестиционный проект по производству нитриловых перчаток стоимостью 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Празднование 105-летие со дня основания Тамбовского порохового завода

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Запуск нового проекта совпал со 105-летием со дня основания Тамбовского порохового завода. 25 ноября в честь этого события прошла торжественная церемония, участниками которой в формате телемоста стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В ходе торжества было заявлено, что на предприятии организуют уникальное производство, аналогов которому пока еще нет в России. Производственные линии позволят выпускать латексные, нитриловые и неопреновые перчатки в объеме более полумиллиарда штук в год.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли. Денис Мантуров поздравил заводчан с круглой датой и пожелал им удачи в реализации намеченных планов по развитию предприятия. Министр подчеркнул, что спрос на перчатки вырос в пандемию, но продукт останется востребованным и после победы над коронавирусом, потому что «это унифицированное производство». Был отмечено, что инвестиционный проект отвечает всем современным требованиям.

«Создаваемые мощности учитывают принципы бережливого производства и современных доступных технологий. В рамках проекта предполагается использование отечественной сырьевой базы. Я рассчитываю, что планы по началу производства будут реализованы в мае будущего года. Расширение линейки выпускаемой продукции послужит дальнейшему развитию предприятия», — сказал Денис Мантуров.

Губернатор поблагодарил министра за поддержку и выбор Тамбовской области как региона для реализации проекта.

«Ваша позиция по локализации проекта открывает новые возможности. Проект Тамбовского порохового завода по созданию производства нитриловых перчаток очень актуален и важен в настоящее время», — отметил Александр Никитин.

Глава региона подчеркнул, что это не только позволить создать новые рабочие места и будет способствовать росту экономики, но «самое главное — обеспечивает население и медицинских работников востребованной продукцией по защите людей в период пандемии вирусной инфекции».

Проект предполагает размещение восьми унифицированных линий, способных работать в автономном режиме, тем самым исключая остановку производства при сервисном обслуживании или выходе из строя, что гарантирует отсутствие простоев. Производственный цикл рассчитан на ежегодную круглосуточную работу. Стартовый запуск производства запланирован на май 2021 года.

«Мы долго изучали рынок, и был выбран проект по выпуску нитриловых перчаток. В России это не производится, мы будем первые. У нас есть поддержка со стороны государства и все возможности для реализации данного проекта. Мы уверены, что, построив здесь, на пороховом заводе, новое производство, мы внесем свой вклад в развитие региональной и российской экономики и инфраструктуры», — отметил директор ФКП «Тамбовский пороховой завод» Олег Сюсюкин.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов для всех видов оружия и артиллерийских систем, находящихся на вооружении сухопутных войск, военно-морского флота и авиации. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями, а также знаменитой игрушкой-неваляшкой.