Москва, 26 ноября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Собственная квартира в Москве остается заветным желанием для миллионов россиян. Мегаполис манит карьерными перспективами, насыщенной культурной и развлекательной жизнью, красивыми улицами и известными на весь мир достопримечательностями.

M.progorodsamara.ru Квартира в Москве в подарок: правда или вымысел?

Ежегодно в Москву прибывают сотни тысяч человек. Многие хотят остаться в мегаполисе навсегда. Вот только цены на столичное жилье больно кусаются.

Рекордсменом стали новостройки. К концу 2020 года стоимость первичного жилья в столице в среднем выросла на 11%, а в некоторых районах ценник увеличился на рекордные 25%. 200 тысяч рублей — минимальная стоимость квадратного метра, и это не предел. По мнению риэлторов, новые квартиры в Москве могут подорожать еще на 20%.

А что на вторичном рынке? Все тот же рост, хотя и менее выраженный. Риэлторы отмечают, что с начала 2020 года квартиры в старых домах стали дороже примерно на 7%. И если пару лет назад купить не самую плохую «однушку» на окраине Москвы можно было за шесть миллионов рублей, то теперь за ту же сумму покупатель станет обладателем квартиры, на ремонт в которой нужно потратить несколько сотен тысяч рублей, много времени и сил.

Решить квартирный вопрос можно и с помощью ипотеки. Но платить ежемесячно по 50 и более тысяч рублей, тем более в условиях непростой экономической ситуации, позволить себе может не каждый. Да и сам факт наличия финансовых обязательств перед банком накладывает серьезный отпечаток на психологическое самочувствие человека.

Кто-то предпочитает жить на съемных квартирах и постепенно копить на собственную. В этом случае готовьтесь выкладывать от 30−40 тысяч рублей в месяц за более-менее приличную «однушку».

Но стать обладателем московской квартиры можно и без постоянной экономии на собственных потребностях. Например, для этого можно просто как обычно совершать покупки в магазинах — утверждает сеть «Пятерочка», в канун Нового Года запустившая вместе с компанией PepsiCo ставшую уже традиционной акцию «Исполняем мечты!».

В рамках акции разыгрывается недвижимость в столице, — сообщает компания. Принять участие в ней может любой покупатель. Главное условие — наличие действующей «Выручай-карты». Если карты нет, не проблема — можно скачать мобильное приложение сети и зарегистрироваться в нём. Тогда карта всегда будет под рукой.

Следующий шаг — зайти в свой личный кабинет с компьютера или в мобильном приложение «Пятёрочки» и нажать кнопку «Участвую» на баннере об акции. А дальше — как обычно совершаете покупки в любой «Пятёрочке». За каждый чек от 555 рублей с применением карты лояльности шансы на выигрыш растут. Увеличить вероятность победы можно за счет единовременной покупки двух товаров партнёра: чипсов Lay’s, напитков Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda. В общем, формула проста: чем больше покупок — тем больше шансов выиграть приз.

Акция продлится до 11 января 2021 года, а уже 22 января будет объявлен победитель. Стоит отметить, что на кону не только московская квартира, но и автомобили, смартфоны и другие ценные призы. Кстати, цены на автомобили и технику тоже растут. Тем приятнее получить в подарок новую «ласточку» или современный гаджет.

Помимо этого каждую неделю будут разыгрываться сертификаты на OZON и пять тысяч дополнительных баллов на «Выручай-карту». Свои шансы можно оценить самостоятельно: в мобильном приложении «Пятёрочка» или на сайте 2021.5ka.ru.

В этом году акция «Исполняем мечты!» проводится в третий раз. «Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты еще приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты», — отметил директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.