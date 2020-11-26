Якутск, 26 ноября, 2020, 05:32 — ИА Регнум. В Якутии в отношении депутата Госсобрания республики, ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАУ) Ивана Слепцова возбуждено уголовное дело. Руководителя обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Victor Арест

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Следствие выяснило, что с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета университет незаконно получил более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям.

Указанные студенты в университет не поступали, обучения не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые следствию предстоит выяснить.

Предполагается, что действовала преступная группа в сговоре.

Ректор университета Слепцов задержан. По уголовному делу проводится дальнейшее расследование.

Слепцов был избран депутатом Государственного собрания Якутии в 2018 году по одномандатному округу №1. Является членом фракции «Единой России». По официальной декларации, доходы Ивана Слепцова в 2018 году составили 5,9 млн рублей, его супруги — 2,6 млн. В собственности у семьи Слепцовых два земельных участка, жилой дом, две квартиры и баня.

В 2003 году ему была присуждена учёная степень кандидата экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Благовещенска на два месяца арестовал директора по эксплуатации инфраструктуры, главного инженера АО «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ») Владимира Жука.