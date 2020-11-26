Путин одобрил строительство нового завода в Приморье за 2,2 млрд долларов
Москва, 26 ноября, 2020, 05:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным реализацию крупных проектов нефтегазовой корпорации, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.
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В частности, стороны говорили о строительстве металлургического завода в Приморье, в бухте Суходол, которая находится рядом с городом Большой Камень, где расположен завод «Звезда».
"В отношении исполнения Вашего поручения по обеспечению комплекса «Звезда» стальным листом. Работа ведётся. Мы подобрали площадку. Проработано технико-экономическое обоснование, сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля», — сказал Сечин.
По словам председателя правления ПАО «НК «Роснефть», в Суходоле построят новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн, с учётом того, что порядка 330−350 тонн сама верфь будет перерабатывать. На заводе будут выпускать стальной лист и трубную продукцию.
«Просим помочь с социальной составляющей — с жильём и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тыс. человек», — обозначил Игорь Сечин.
Предварительная стоимость этого проекта — 2,2 млрд долларов, и его «надо будет отфинансировать».
Владимир Путин одобрил планы по строительству нового завода.
Как сообщало ИА REGNUM, компания «ННК-Приморнефтепродукт» награждена памятной медалью от президента РФ Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награду вручили за помощь населению в период эпидемии COVID-19.