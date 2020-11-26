Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 03:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом юрлицо старейшего завода по производству кабелей — ООО «Производственная компания «Севкабель». В отношении ответчика, который выступал поручителем по чужим долгам, был открыт последний этап в процедуре несостоятельности — конкурсное производство. Сроки пока неизвестны, вердикт в полном виде не обнародован. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

В карточке дела появилась запись от судьи Овчинниковой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Само решение на данный момент не обнародовано. Вердикту предшествовало заявление банка «Траст» об уточнении исковых требований. Детали пока неизвестны.

Среди кредиторов предприятия, которое планировало до конца 2020 года перевезти промышленные мощности на новую площадку, оказались Сбербанк и банк «Траст». Оба банка потребовали выплаты задолженности по кредитам собственника ООО, по которым «Севкабель» выступал поручителем. Договоры поручительства на сегодня пытаются обжаловать. Обжалуется и решение о ликвидации ООО, которое приняли собственники в октябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа «Росскат» из Самарской области три года назад выкупила 100% долей в ООО «ПК «Севкабель». Год назад, в 2019 году, собственником «Росската» стал банк «Траст», перед которым у него имелся крупный долг по кредитам.

Судьба старейшего кабельного завода России: банкротить нельзя сохранить