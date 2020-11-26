Новокузнецк, Кемеровская область, 26 ноября, 2020, 03:00 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прибыл в Новокузнецк, где с 23 ноября горожане «осаждают» городскую администрацию. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

«Губернатор находится в ПАТП-4 — сейчас идёт выход автобусов на линию», — говорится в сообщении.

Напомним, что жители и перевозчики Новокузнецка, недовольные транспортной реформой, уже несколько дней не покидают мэрию города, требуя вернуть старые маршруты и возможность перевозить пассажиров автобусами ПАЗ.

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Ранее Сергей Цивилёв заявил, что правительство Кузбасса поддерживает транспортную реформу, и сообщил, что по итогам переговоров с руководством компании «ПитерАвто» принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей муниципалитета.

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