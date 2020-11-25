Вашингтон, 25 ноября, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Вашингтон готовит новые санкции против Тегерана, под действие которых попадут четыре компании из России и Китая. Об этом сообщил 25 ноября спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он не уточнил, о каких именно компаниях идёт речь, однако отметил, что данные юридические лица причастны к «передаче Ирану технологий, направленных на развитие его ракетной программы».

Абрамс также назвал ошибочным мнение, что администрация Джозефа Байдена сможет быстро и радикально изменить политику в отношении Ирана.

По его словам, вернуться к соглашению по иранской ядерной программе Соединённым Штатам будет непросто, так как ситуация в мире изменилась за время президентства Дональда Трампа, и многие страны уже «скептически относятся» к сохранению ядерной сделки.

Администрация пока ещё действующего президента Дональда Трампа продолжит оказывать максимальное давление на Иран и не прекратит вводить новые санкции «вплоть до 20 января», когда должна состояться инаугурации нового президента, добавил Абрамс.