Москва, 25 ноября, 2020, 23:02 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8603. Об этом сообщили вечером 25 ноября в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 571 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4685 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны свыше 422 тысяч пациентов.