Нью-Дели, 25 ноября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек эвакуированы из низменных районов штата Тамилнад на юго-востоке Индии в связи с приближением мощного циклона, 25 ноября сообщает агентство Reuters.

skeeze Циклон

«Свыше 145 000 человек были переведены в 1516 лагерей помощи по всему штату в качестве меры предосторожности» , — сказано в сообщении властей штата.

Ожидается, что циклон «Нивар» обрушится на регион ранним утром 26 ноября. Стихия угрожает посевам, домам и линиям электропередач по всему штату Тамилнад.

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