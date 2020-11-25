Лондон, 25 ноября, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысило $49 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в среду, 25 ноября.

ArtseBie

По состоянию на 21:33 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent росла на 2,51% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигла $49,06 за баррель.

В последний раз нефть данной марки торговалась на таком уровне 6 марта 2020 года.

Чуть позднее нефть Brent замедлила рост и опустилась ниже отметки в $48,9 за баррель. Тем временем стоимость фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $46 за баррель.