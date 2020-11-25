Киев, 25 ноября, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Россия активно проводит кампанию по дискредитации украинского руководства, сообщила 25 ноября пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению ГУР, недоверие к первым лицам государства и их деятельности — результат информационной кампании Кремля.

«Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ», ― указано в сообщении ГУР.

Кроме того, в украинском ГУР заявили, что отдельным направлением «информационной кампании» Кремля является критика руководства Украины и его попытки решать социальные и экономические проблемы.