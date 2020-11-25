Москва, 25 ноября, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии, их уничтожение будет продолжаться, заявил 25 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Российский постпред подчеркнул, что попытки западных политиков защитить террористов не увенчаются успехом. При этом Небензя напомнил о ставшем широко известным «масштабном финансировании некоторыми западными государствами медийных кампаний сторонников силового свержения законного правительства Сирии».

«Мы все видели эти страшные и бесчеловечные ролики, снятые, очевидно, на деньги внешних спонсоров», — сказал Василий Небензя.

«Контртеррористические усилия будут продолжены, несмотря на попытки западных представителей защитить боевиков призывами о заключении с ними режима прекращения огня. Ребрендинга террористов мы не допустим», — сказал российский дипломат.