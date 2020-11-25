Москва, 25 ноября, 2020, 21:47 — ИА Регнум. В России следует продолжать снижение ставок по ипотечным кредитам. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготная ипотека несет в себе угрозу и её не следует сохранять на продолжительное время.

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«Снижение цены кредита и ипотечного, и инвестиционного — необходимо России. Потому что без этого мы можем оказаться в очень мрачном экономическом положении. Набиуллина, будто бы этого не понимает. Такое ощущение, что она мыслит какими-то исключительно узко финансовыми, даже бухгалтерскими категориями», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, на данном этапе в России необходимо увеличить строительство коммуникационное, жилищное, торговых, а также производственных площадей. А это невозможно без увеличения строительства жилых объектов.

«Нам нужно строить жилье, и в этом стоит одна из задач перезапуска экономики — много жилья. Да есть зоны, где это делать практически невозможно или бессмысленно, например, Москва — бессмысленно, Подмосковье — сложно, Петербург — уже тоже сложно. Ну то есть центры крупных городов — практически невозможно — точечная застройка везде все захватила, но тем не менее, задачу эту нужно решать. А такая позиция, которую мы услышали от главы ЦБ — это разоружение перед обстоятельствами и ничего более», — заявил Колташов.