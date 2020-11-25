Киев, 25 ноября, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» оставила цену на газ в декабре на уровне ноября — 6,33 грн за кубометр топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Соответствующее заявление пресс-служба компании сделала 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что декабрьские цены на газ остаются неизменными, «поскольку на рынке для этого сформировались благоприятные условия». О каких конкретно «благоприятных условиях» идет речь, «Нафтогаз» не уточняет.

Ранее глава комитета Верховной сады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предупредил украинцев, что «эра дешевых энергоресурсов», которая началась весной этого года, проходит.

«Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она больше 180 долларов (за тысячу кубометров)… Очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы или до окончания зимы», — отметил Герус.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 августа 2020 года на Украине работает рынок природного газа для бытовых потребителей. Граждане получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа, но зато были отменены все льготы и цены теперь будут только на рыночном уровне.