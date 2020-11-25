Лондон, 25 ноября, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Обе основные марки нефти находятся вблизи максимумов начала весны и продолжают расти в цене в ходе торговой сессии 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 99 центов (2,07%), до $48,77 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,15 (2,56%), до $46,06 за баррель.

Нефтяные котировки растут четвертую сессию подряд, росту цен способствуют ослабление доллара и надежды на скорое начало массовой вакцинации от COVID-19 в мире.

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