Москва, 25 ноября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Позиция Центробанка РФ относительно льготного ипотечного кредитования может говорить о том, что регулятор фактически мало заинтересован в экономическом росте в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку не нужно сохранять на длительный период.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Заявление госпожи Набиуллиной по поводу льготной ипотеки, которую она считает ненужным, нецелесообразным сохранять на продолжительное время, нужно понимать так: экономический рост, по мнению Набиуллиной, России не нужен. Просто не нужен», — сказал Колташов.

По его словам, исходя из данного заявления, можно сделать вывод, что в представлении руководства Центробанка, экономический рост для России является чем-то лишним и чуждым.

«Нам ничего не нужно строить и, видимо, также не нужно иметь дешёвый кредит для реального сектора, а заниматься мы должны исключительно сырьевым вывозом и финансовыми играми против рубля, за которые Центробанк по рукам ещё никого публично и жёстко не бил», — сказал Колташов.