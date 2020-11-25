Париж, 25 ноября, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы ни Армении, ни самим карабахцам, заявил 25 ноября госсекретарь французского МИД Жан-Батист Лемуан.

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Таким образом МИД Франции отреагировал на резолюцию французского сената, призывающую признать Нагорный Карабах.

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе. Это не политика правительства, это не политика Армении, это не политика наших партнеров», — сказал Лемуан в сенате при обсуждении резолюции о необходимости признания Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство республики признать Нагорный Карабах.