Париж, 25 ноября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что не собирается «позорить» полицию после разгона лагеря беженцев в центре Парижа, который многие политики сочли жестким. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает Le Figaro.

Biedermann Полиция Франции

В ходе выступления в верхней палате французского парламента, Сенате, в ответ на замечание депутата от экологической фракции Гийома Гонтара о том, что «правительство совершает значительные нарушения в сфере безопасности», глава правительства заявил, что «произошедшее действительно шокировало некоторых».

«Но разве правительство должно позорить силы обеспечения правопорядка Республики? Ни в коем случае. Они делают трудную работу, которая заслуживает уважения», — добавил Кастекс.

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети и вызвали живое возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел ФранцииЖеральд Дарманензаявил, что не собирается «осуждать ни всех полицейских, ни префекта полиции»из-за «неприемлемых действий некоторых из них»во время разгона лагеря беженцев в центре Парижа.