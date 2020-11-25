Нижний Новгород, 25 ноября, 2020, 20:42 — ИА Регнум. В январе — сентябре 2020 года в Нижегородской области родились 20 578 детей, а умерло за это же время 37 783 местных жителя. Об этом говорится в докладе Нижегородстата о социально-экономической ситуации в регионе.

Густав Климт. Смерть и жизнь (фрагмент)

То есть число родившихся за девять месяцев нижегородцев превышает количество умерших почти в 1,84 раза, а убыль населения области за этот период составила 17 205 человек.

Уровень рождаемости в Нижегородской области снизился до 8,6 ребенка на тысячу жителей региона. А уровень смертности, напротив, вырос до 15,8 человек на тысячу населения.

ИА REGNUM напоминает, что за 2019 год в Нижегородской области зарегистрировано рождение 28 977 детей, что на 9,5% больше, чем в 2018 году, и смерть 46 937 местных жителей, что на 3% меньше показателя предыдущего года.