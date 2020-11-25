Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Черная растяжка на ограде Мариинской больницы в центре Петербурга «сообщила о поражении» губернатора Северной столицы Александра Беглова в борьбе с коронавирусом. Фото необычного баннера появились в социальных сетях вечером 25 ноября.

Баннер на Мариинской больнице (цитата из соцсети)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

На черном фоне белыми буквами выведено: «COVIDный мир победил, Беглов оказался слабей». Баннер, отсылающий к известной песне Егора Летова, был вывешен со стороны Литейного проспекта. Ответственность за растяжку взяли на себя сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова».

Они объяснили, что выбрали Мариинскую больницу потому, что это один из стационаров, где принимают пациентов с COVID-19.

«Сегодня выявлен 3421 новый заразившийся, Петербург на первом месте в стране по количеству смертей и новых заражений на душу населения. «Благодарить» за это нужно губернатора Беглова, проморгавшего вторую волну коронавируса», — заявили «другороссы» в своей группе «ВКонтакте».

Напомним, за последние сутки в Петербурге действительно зафиксировали 3421 новый случай заражения коронавирусом, а также 85 смертельных исходов COVID-19. Обе цифры — абсолютный «рекорд» для города за время пандемии. В городе развернуто 10 846 инфекционных коек, из которых свободны лишь 7,7%.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что власти начали мобилизацию медицинских кадров, сейчас помощью таким пациентам заняты уже более 31 тыс. медработников и несколько тысяч студентов-медиков.