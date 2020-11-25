Ташкент, 25 ноября, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Власти Узбекистана планируют запустить производство вакцины портив коронавируса. Об этом заявил директор агентства по развитию фармацевтической промышленности Сардор Кариев в эфире телеканала «Узбекистан 24».

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По его словам, президент республики Шавкат Мирзиёев поручил создать лабораторию третьего уровня безопасности. «Мы сможем производить столь необходимые для населения вакцины», — сказал глава агентства.

Стоимость лаборатории оценивается в $8 млн, а запуск производства вакцин — в $53 млн. Проект планируется реализовать на территории фармацевтического кластера Pharm Park.

Отметим, строительство лаборатории третьего уровня безопасности в Узбекистане предусмотрено постановлением президента республики о комплексных мерах по развитию биотехнологий.

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