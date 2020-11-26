Киев, 26 ноября, 2020, 06:10 — ИА Регнум. Украинские социологи измерили, как смогли, любовь украинцев к существующим на Украине политическим силам. Можно ли доверять этим измерениям и что они означают, если какая-то доля правды в них есть, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донбасс

Пусть даже социология в большой своей части — наука ангажированная теми или иными политическими силами, когда за дело берутся сразу 3−4 украинские социологические компании, из полученных ими результатов можно извлечь пользу. Почему?

Да потому, что украинские работники на ниве социальной статистики легко вычисляются в своих поправках в угоду клиенту. А в сухом остатке можно увидеть то, что напоминает реальную картину происходящего. А если так, то Украину вновь ожидают политические потрясения. Почему? Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская социология доведет до обострения конфликта в Донбассе?».