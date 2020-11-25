Москва, 25 ноября, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Во избежание ипотечного кризиса первоначальный взнос для займов на покупку жилья в России следует поднять до 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку не нужно сохранять на длительный период.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Думаю, что повышение первоначального взноса до 30−50% снизит все риски. Подразумевается, что человек на половину квартиры накопил, а на вторую половину взял ипотеку. Людей, которые берут ипотеку, станет меньше, но надежность самой ипотеки увеличится», — сказал Хестанов.

Однако будет ли повышен первоначальный взнос, и если да, то на сколько, на данный момент сказать нельзя, отмечает экономист.

«Скорее всего, это будет предметом очень больших дискуссий. Центробанк заинтересован охладить рынок, но застройщики и девелоперы обладают большим ресурсом. Вилка от 30% до 50% смотрится реалистично. Меньше 30% — не поможет торможению кризиса, а больше 50% приведет к тому, что пользоваться не будут», — заявил Хестанов.