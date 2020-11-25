Ярославль, 25 ноября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, в Ярославской области продлили до 9 декабря. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Маска и антисептик

На территории области действуют масочный режим, обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, ограничения на работу предприятий общепита и развлекательных заведений.

Новых ограничений власти пока не вводят.