Москва, 25 ноября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Вместо отказа от продления ипотеки по льготной ставке в 6,5% можно предпринять другие меры, способствующие ликвидации рисков на рынке жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку на длительный срок не следует сохранять.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

По его словам, низкие проценты по займам для покупки жилья создали риски возникновения масштабного ипотечного кризиса, и это признают и в Центробанке. Однако решить проблему можно и без повышения процентных ставок.

«Отменять не обязательно — достаточно просто поднять первоначальный взнос. Как только взнос подрастет, меньше людей будет пользоваться. Это приведет к тому, что люди будут больше копить, но в случае кризиса и у людей, и у банков будет меньше проблем. В современной истории в России еще ни разу не было ипотечного кризиса. И у людей есть иллюзии, что его не будет», — сказал Хестанов.