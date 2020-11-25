Москва, 25 ноября, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Оценка ожидаемой населением России инфляции на ближайший год в ноябре увеличилась до 10,1%. Такие данные приводятся в опубликованном 25 ноября докладе Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в ноябре составила 10,1%, что на 0,4 процентного пункта выше значения октября», — говорится в докладе.

Следует отметить, что это самый высокий уровень инфляционных ожиданий населения, фиксируемый в России с февраля 2019 года.

В комментарии ЦБ отмечается, что на рост инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции в ноябре, как и месяцем ранее, продолжали влиять ослабление рубля и ускорение роста цен на отдельные товары, часто покупаемые населением.

Сообщается, что в ноябре респонденты чаще, чем в предыдущем месяце, говорили о значительном росте цен на такие товары повседневного спроса, как сахар, подсолнечное масло, яйца. Ускорение роста цен на них фиксировалось и официальной статистикой.

В ЦБ считают, что повышение инфляционных ожиданий создаёт риски того, что население начнёт чаще следовать защитным от инфляции стратегиям — например, временно увеличивать спрос на товары длительного пользования, а также ускоренно переводить свои средства с депозитов в рыночные финансовые активы, в том числе валютные.

Реализация населением таких стратегий может усиливать действие временных проинфляционных факторов за счёт повышенного спроса на определённые активы, товары и услуги, отмечается в докладе.