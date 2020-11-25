Белград, 25 ноября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В сербском автономном крае Воеводине 25 ноября отмечается 102 года с тех пор, как великое национальное собрание Королевства Сербии в Нови-Саде приняло решение о присоединении к королевству Сербии. С 2018 года 25 ноября отмечается как дата краевого значения. В этот день в Воеводине вручаются различные награды за заслуги перед краем, в том числе самая высокая — премия им. Михаила Пупина. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Савин А. С Воеводина

Решение о присоединении, которое было приятно 25 ноября 1918 года единогласно 757 депутатами великого национального собрания Королевства Сербии, является самым важным событием в истории Воеводины и одно из самых важных событий Сербии, когда территория страны расширилась почти на треть.

«На протяжении более ста лет Воеводина, как неотъемлемая часть Республики Сербии, сформировала и сохранила важные институты власти и во всех сферах общественной жизни создала условия для полного равенства и процветания всех тех, кто живет в этом крае. Поэтому в этот день мы еще раз чтим имена таких великих сербских политических деятелей, как Светозар Милетич и Яше Томича, которые благодаря своей силе, мужеству и настойчивой борьбе создали условия для принятия решения о присоединении», — говорится в заявлении правительства Воеводины.

Напомним, Михаил Пупин — сербский и американский физик и физхимик родом из Воеводины. Михаил Пупин более всего известен многочисленными изобретениями, в том числе способом увеличения дальности передачи телеграфных и телефонных сообщений по кабелям связи искусственным увеличением их индуктивности, получившим название пупинизация.