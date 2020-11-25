Кострома, 25 ноября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин остался недоволен работой костромских следователей в части возмещения ущерба по уголовным делам, связанным с невыплатой зарплаты. Об этом он сообщил на оперативном онлайн-совещании с коллегами из регионов 24 ноября.

Kremlin.ru Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин

«Работа ряда территориальных следственных органов отмечена с отрицательной стороны. Глава ведомства обратил внимание на недостаточные меры, принимаемые следователями в рамках уголовных дел в части возмещения причиненного ущерба, так как суммы арестованного имущества не покрывают весь ущерб», — говорится в сообщении СК РФ.

Помимо Костромской области, в список проблемных регионов вошли Владимирская и Самарская области. В отношении сотрудников следственных органов, не проявивших достаточного усердия в поиске имущества виновных лиц, назначены служебные проверки.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК России по Костромской области, с начала 2020 года следователи возбудили девять уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. Стоимость арестованного имущества виновных лиц составила 4,5 миллиона рублей, на стадии расследования дел пострадавшим возместили ущерб на 4 миллиона рублей. Пояснить, сколько именно денег костромские работодатели задолжали сотрудникам, в СК не смогли.

Одним из самых масштабных случаев невыплаты заработной платы в Костромской области является задолженность ООО «СП «Кохлома» в размере более чем 14 млн рублей перед 130 своими бывшими сотрудниками.