Киев, 25 ноября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Правительство Украины до конца 2021 года продлило экономические санкции против России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

Соответствующее решение утверждено на заседании кабмина сегодня, 25 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о продлении действия правительственного постановления от 30 декабря 2015 года, которое утвердило еще правительство Арсения Яценюка. Документ предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

Никаких комментариев от чиновников по этому поводу не последовало.

«Провокатор Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — ред.) продлил экономические санкции против России до 2022 года, хотя ранее Зеленский обещал решить конфликт с РФ до конца 2020 года», — иронически прокомментировал решение Киева политолог Андрей Мишин.