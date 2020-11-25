Вологодская область столкнулась с нехваткой лекарств для больных COVID-19
Вологда, 25 ноября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Вологодские власти вынуждены закупать лекарства для больных COVID-19 частями из-за нехватки препаратов на рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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Лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно, проводится в регионе с 23 ноября. На закупку препаратов из федерального бюджета регион получил 44 млн рублей.
В списке бесплатных лекарств представлены четыре группы препаратов: противовирусные, жаропонижающие, антиагреганты и антибиотики.
По данным федерального штаба, за последние сутки на Вологодчине было выявлено 255 случаев COVID-19.