Кострома, 25 ноября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. С июня 2021 года самолёты «Костромского авиапредприятия» начнут летать по новому маршруту «Кострома-Казань». Об этом со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выполнять новые рейсы воздушные судна модели «AN26» будут в летние месяцы — с 1 июня по 31 августа 2021 года. При этом, компенсировать затраты по авиаперевозкам предприятию помогут федеральный и областной бюджеты.

«У авиапредприятия есть стоимость полётного часа, которая складывается из многих факторов — топлива, техобслуживания, зарплат сотрудников, взлёта и посадки, стоянки судна в аэропорту. Если разделить эту сумму на количество пассажиров, то фактическая стоимость билета будет слишком высока для рядового костромича. Чтобы люди пользовались услугами авиапредприятия, устанавливается фиксированная стоимость билета, а убыток авиакомпании компенсирует федеральный и региональный бюджет. В случае с рейсами Казань-Кострома бюджет Костромской области компенсирует 61%, ещё 39% добавит федеральный бюджет», — пояснил в беседе с ИА REGNUM сотрудник отдела маркетинга Костромского авиапредприятия Юрий Шумаков.

В настоящее время специалисты проводят необходимые технические расчёты, точное расписание перелётов и стоимость билетов костромичи смогут узнать в начале декабря 2020 года.