Киев, 25 ноября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Российская Федерация в настоящий момент активизировала кампанию по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло

Соответствующее заявление сегодня, 25 ноября, сделало генеральное управление разведки министерства обороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению ведомства, целью кампании является «провоцирование недоверия к высшему руководству Украины» и дискредитация его деятельности по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинская разведка «вычислила», что в своей кампании по дезинформации Кремль применяет пророссийские СМИ, журналистов и неких «агентов влияния», которые, в частности, находятся на территории Украины.

В заявлении подчеркивается, что одним из направлений кампании является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем.

ИА REGNUM отмечает, что именно сегодня в медиа появилась информация о возможном телефонном разговоре, который в ближайшее время якобы должны провести президенты Украины и России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что сейчас в Москве не планируют телефонный разговор с Зеленским, однако при необходимости «соответствующий диалог могут согласовать через имеющиеся каналы общения».