Москва, 25 ноября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В России итоговое сочинение для учеников 11-х классов школ пройдёт 5 апреля 2021 года. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Документ опубликован на портале правовой информации. В его тексте сообщается, что итоговое сочинение (изложение) для участников государственной итоговой аттестации будет проводиться 5 апреля 2021 года.

При этом определены также и дополнительные даты испытания — 21 апреля и 5 мая.