Названа дата итогового сочинения для 11-х классов
Москва, 25 ноября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В России итоговое сочинение для учеников 11-х классов школ пройдёт 5 апреля 2021 года. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Документ опубликован на портале правовой информации. В его тексте сообщается, что итоговое сочинение (изложение) для участников государственной итоговой аттестации будет проводиться 5 апреля 2021 года.
При этом определены также и дополнительные даты испытания — 21 апреля и 5 мая.