Вашингтон, 25 ноября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Компания Tesla объявила об отзыве нескольких тысяч своих автомобилей в США для ремонта, 25 ноября сообщает агентство Reuters.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

Согласно сообщению Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыв касается примерно 9500 электромобилей Tesla.

Это 9136 электромобилей Model X 2016 года из-за проблем с обшивкой крыши, а также 401 электромобиля Tesla Model Y 2020 года из партии, в которой обнаружилась проблема затяжки болтов рычага управления.

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