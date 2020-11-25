Киев, 25 ноября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. За время действующего сейчас в Донбассе перемирия погибли четверо украинских военнослужащих, заявил журналистам 25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

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Хомчак уточнил, что еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Он напомнил, что прошел уже 121 день с начала всеобъемлющего перемирия, договоренности о котором были согласованы 27 июля.

«Перед вооруженными силами стоит задача без необходимости огонь не открывать — чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника. В подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют, но к сожалению, враг не так их выполняет», — отметил главнокомандующий.

ИА REGNUM напоминает, что в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры отмечают усилия Киева и успехи на пути к установлению мира в Донбассе. Он также отметил, что действующее сейчас перемирие «не идеальное», но в любом случае потери среди украинских военных и гражданских уменьшились в десять раз.