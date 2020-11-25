Челябинск, 25 ноября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Челябинская область в декабре получит три тысячи доз вакцины от коронавируаса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Такую информацию глава региона озвучил на заседании оперштаба. Соглашение заключено между правительством региона и Минздравом РФ. В первую очередь прививки поставят медикам и соцработникам, учителям школ, преподавателям вузов и ссузов, также сотрудникам полиции.

Уже определён перечень медицинских учреждений, в которых можно будет поставить прививки. Их 69.