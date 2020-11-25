Черкесск, 25 ноября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выздоровели и выписаны из-под наблюдения врачей 137 пациентов, сумевших справиться с коронавирусом. Общее число жителей республики, преодолевших болезнь, достигло 7998 человек, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

За минувший день выявили еще 88 новых случаев заражения коронавирусом. Общая численность носителей новой инфекции в республике за все время пандемии достигла 11 782 человек.

Не изменяется в Карачаево-Черкесии с 4 ноября число случаев летального исхода от COVID-19. Всего скончались от осложнений после болезни 34 жителя региона.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса усилили ограничения и запреты