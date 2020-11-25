Нальчик, 25 ноября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкрии число случаев летального исхода составило 203, сообщили 25 ноября в оперативном штабе по профилактике коронавируса. За прошедшие сутки число скончавшихся увеличилось на два человека: умерли 81-летний житель села Морзох и 72-летняя жительница города Нальчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедший день число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом составило 88 человек. В госпиталях находится 141 пациент. Из них 86 человек в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

За все время пандемии в Кабардино-Балкарии выздоровели 9409 пациентов. Только за прошедший день были выписаны 127 человек.

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