Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В Петербурге на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации проводится мобилизация медицинских кадров для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Сейчас помощью таким пациентам заняты уже более 31 тыс. медработников и несколько тысяч студентов-медиков. Об усилении кадровой составляющей борьбы с пандемией 25 ноября сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Елена Молчанова ИА REGNUM Скорая помощь в «Ленэкспо»

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"В Петербурге активно мобилизуется медицинский персонал для лечения больных с коронавирусной инфекцией. К работе в стационарах и поликлиниках привлекаются ординаторы и студенты медицинских вузов, а также учащиеся выпускных курсов колледжей», — сказал губернатор по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ.

По данным Смольного, на 25 ноября в стационарах города работают около 15 тысяч медработников, из них 5528 — врачи, 5843 — средний медперсонал.

В поликлиниках амбулаторную помощь пациентам с COVID-19 оказывают 9538 сотрудников, из которых 5370 — врачи.

На станциях скорой помощи работают 6560 человек, в том числе 1213 — врачи, 3030 — средний и младший персонал.

Для усиления «медицинской группировки», брошенной на борьбу с ковидом, привлекаются студенты медицинских вузов и колледжей. В больницах на должностях младшего и среднего персонала по трудовому договору работают 490 студентов вузов и 423 студента учреждений среднего профессионального образования.

В городских поликлиниках на практике находятся 1468 студентов медицинских колледжей. Они принимают звонки в кол-центрах, работают с пациентами в регистратурах, контролируют пациентов, которые лечатся на дому, сообщают о результатах тестов.

Напомним, за прошлые сутки в Петербурге зафиксирован 3421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 85 человек умерли.

В городе развернуто 10 846 инфекционных коек, из которых свободны 7,7%. Медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями оказывают в 16 городских больницах и четырех федеральных стационарах. В ближайшее время еще четыре корпуса в выставочном комплексе «Ленэкспо» будут переоборудованы под прием больных COVID-19.