Варшава, 25 ноября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Польский участник расследования причин авиакатастрофы самолета Ту-154 с руководством Польши под Смоленском подтвердил существование документа со стенограммой телефонного разговора экс-президента Леха Качиньского с братом Ярославом, состоявшегося перед крушением, сообщает 25 ноября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Падение самолета

«Действительно, у нас в материалах дела была запись разговора Леха Качиньского и Ярослава Качиньского. Они говорили по спутниковой связи», — цитирует агентство слова собеседника, пожелавшего остаться неназванным.

Он уточнил, что речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся «незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске».

Источник отказался уточнять содержание разговора, сославшись на то, что это «больная тема» для Ярослава Качиньского, который «фактически руководит Польшей».

Напомним, ранее польский судья Войчех Лончевский, занимавшийся расследованием данной авиакатастрофы, заявлял, что если бы общественность узнала о содержании этого телефонного разговора Качиньских, то «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». По его мнению, стенограмма «из совершенно секретных материалов» позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора президента Качиньского с братом, состоявшегося прямо перед катастрофой в Смоленске. О факте такого разговора и существовании стенограммы написали польские СМИ.

Напомним, польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение в аэропорту «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского, известных политиков и военных деятелей. По итогам расследования Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил непосредственной причиной катастрофы решение экипажа не уходить на запасной аэродром, как того требовали диспетчеры, а идти на посадку в условиях тумана.

Тема крушения президентского самолета до сих пор используется в Польше для внешнеполитических спекуляций и внутриполитической борьбы.