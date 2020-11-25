Москва, 25 ноября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Если Банк России согласится с рекомендациями Международного валютного фонда и отменит антикризисные послабления для банков, то это приведет к череде банкротств как банков, так и их клиентов. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По его словам, действующие антикризисные послабления помогают не только банкам, но и их клиентам, пострадавшим от коронавируса. При этом большинство клиентов не обладают достаточным запасом финансовой прочности, и отмена действующих послаблений приведет к тому, что многие из них окажутся банкротами, так как они не смогут исполнять свои обязательства, в том числе перед банками.

«Это отрицательно скажется на экономике в целом, так как личные банкротства граждан, а также закрытие обанкротившихся предприятий обострит социально-экономические проблемы в обществе, которые нужно будет решать государству, которое сейчас и без того решает множество вопросов, — сказал Марков. — С другой стороны, банкротство клиентов сделает реальными те проблемы с кредитным портфелем банков, которые сейчас, по мнению МВФ, «затушеваны». А это уже может сильно ударить по самим банкам».

Как полагает экономист, если продлить послабления, то гораздо больше клиентов сможет пережить кризис и исполнить свои обязательства друг перед другом и перед банками, что несомненно позитивно скажется и на российской экономике в целом, и на банковской системе в частности.

«Мелкие и средние региональные банки в случае отмены действующих послаблений пострадают больше и раньше, чем другие, что, в частности, может привести в конечном итоге к их банкротству и закрытию, — добавил Марков. — Антикризисные послабления, безусловно, являются вынужденной мерой, введенной в связи с коронавирусом. Но так как ситуация с ним существенно не улучшилась, а наоборот, усугубилась, то и отменять их пока рано».

Марков подчеркнул, что Банк России, конечно, должен выслушивать консультации МВФ, но при принятии решений должен руководствоваться интересами и задачами развития не только банковского сектора, но и экономики страны в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Банк России достаточно эффективно поддержал банковский сектор в период самоизоляции, предотвратив панику у клиентов кредитных организаций.