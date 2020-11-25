В Калужской области за сутки выявили 145 случаев заражения SARS-CoV-2
Калуга, 25 ноября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 143 подтверждённых случая.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»
Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 287 человек, 2 тыс. 542 человека находятся на лечении, 12 тыс. 640 человек выздоровели, 105 человек умерли.
Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (547), в Обнинске (409), в Боровском районе (251) и в Людиновском районе (163).