Калуга, 25 ноября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 143 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 287 человек, 2 тыс. 542 человека находятся на лечении, 12 тыс. 640 человек выздоровели, 105 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (547), в Обнинске (409), в Боровском районе (251) и в Людиновском районе (163).