Волгоград, 25 ноября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области 25 ноября подтвердили 237 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 315 пациентов, пятеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах области находятся 5544 взрослых и 44 ребенка, в том числе с подтверждённым положительным тестом на инфекцию — 747 пациентов. Всего в регионе подтверждено 25 тыс. 954 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 тыс. 918 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 289 человек.