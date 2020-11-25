Тутаев, Ярославская область, 25 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Центральное управление Ростехнадзора составило протоколы о приостановлении эксплуатации ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Yarregion.ru НПЗ имени Менделеева

Завод расположен в посёлке Константиновский Тутаевского района. Поводом стала проверка работы предприятия, которая проходила с 26 октября по 23 ноября. В ее ходе были выявлены различные нарушения.

«В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения: эксплуатация участка магистрального газопровода и технических устройств без проведения экспертизы; отсутствие в документации данных о сроке службы 3 технических устройств, фактический срок службы которых превышает двадцать лет; нарушения требований промышленной безопасности, которые представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в Центральном управлении Ростехнадзора.

В отношении предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». В качестве наказания по этой статье предусмотрены штрафы либо запрет деятельности на срок до 90 суток. Именно на запрете деятельности и настаивает Ростехнадзор. Однако это решение может принять только суд, куда и направлены материалы дел об административном правонарушении.

НПЗ имени Менделеева уже останавливал свою деятельность в 2015 году, но в связи с экономическими причинами. В 2017-м производство была вновь запущено при активном участии областных властей. Тогда чиновники говорили о больших планах по развитию производства, а также ликвидации кислогудронных прудов рядом с заводом. Но пруды так и остались на месте.