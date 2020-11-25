В Калуге готовы заменить тротуарную плитку, испачканную строителями
Калуга, 25 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. О приведении в надлежащее состояние тротуарной плитки после капитального ремонта домов в центральной части Калуги рассказал сегодня, 25 ноября, на заседании Городской думы заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Алексей Иванов.
Этот вопрос на предыдущем заседании Городской Думы подняли депутаты Сергей Павлов и Андрей Нефёдов. После проведения работ плитка на многих участках Театральной площади оказалась залита краской и клеевыми смесями. Как сообщил Алексей Иванов, подрядчикам установлен срок в 10−12 дней для приведения в порядок тротуарной плитки, за нарушением сроков последуют штрафные санкции.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов добавил, что аналогичные проблемы возникали и в прошлом году, но никаких выводов подрядчики не сделали.
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Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, руководитель подрядной организации Альберт Саитов признал претензии депутатов обоснованными и заявил о готовности выполнить все необходимые работы, в том числе и заменить плитку, если это потребуется.