Калуга, 25 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. О приведении в надлежащее состояние тротуарной плитки после капитального ремонта домов в центральной части Калуги рассказал сегодня, 25 ноября, на заседании Городской думы заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Алексей Иванов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге готовы заменить тротуарную плитку, испачканную строителями

Этот вопрос на предыдущем заседании Городской Думы подняли депутаты Сергей Павлов и Андрей Нефёдов. После проведения работ плитка на многих участках Театральной площади оказалась залита краской и клеевыми смесями. Как сообщил Алексей Иванов, подрядчикам установлен срок в 10−12 дней для приведения в порядок тротуарной плитки, за нарушением сроков последуют штрафные санкции.

«В городе проводится огромный объём работ по ремонту фасадов и благоустройству в рамках подготовки к 650-летию Калуги, — отметил глава городского самоуправления Юрий Моисеев. — Одновременно с этим подрядные организации портят внешний вид центральной части города, заливая краской тротуарную плитку, неужели было так трудно заблаговременно укрыть тротуары? Такие ляпы могут испортить всё впечатление от проведённых работ».

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов добавил, что аналогичные проблемы возникали и в прошлом году, но никаких выводов подрядчики не сделали.

«Плитка была залита довольно стойкими химическими составами и оттереть ее, скорее всего, не удастся, — сообщил коллегам депутат Андрей Нефёдов. — Подрядчикам нужно готовиться к тому, что за свой счёт им придётся менять тротуарную плитку». [[[picture2]]]

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, руководитель подрядной организации Альберт Саитов признал претензии депутатов обоснованными и заявил о готовности выполнить все необходимые работы, в том числе и заменить плитку, если это потребуется.